E’ morto Franco Marini politico e grande sindacalista

(Di martedì 9 febbraio 2021) E’aveva 87 anni. Ha ricoperto grandi cariche politiche e sindacali. Segretario generale della Cisl, poi presidente del Senato e poi ministro del Lavoro, segretario del Partito popolare italiano ed europarlamentare. Il decesso per complicazioni cardiocircolatorie Èl’ultima politica vera anche? La notizia della scomparsa è stata data con un tweet da un

Agenzia_Ansa : E' morto Franco #Marini, aveva 87 anni. Politico e sindacalista, segretario generale della #Cisl, poi presidente de… - chedisagio : È morto Franco Marini. Già segretario Cisl, segretario del Ppi e candidato de facto alla presidenza della Repubblic… - ilpost : È morto Franco Marini, ex presidente del Senato e ministro del Lavoro: aveva 87 anni - buronjek : RT @GuidoCrosetto: È morto Franco Marini. Gli volevo bene. Ed avevo per lui un profondo, antico, rispetto. Mi mancherai Franco. Ci manchera… - mic_cristo : RT @evagiovannini: È morto Franco Marini. E oggi una delle poche cose da leggere (o da rileggere) è “Nella Notte” di @concitadeg #RIP h… -

"Apprendo con dolore della scomparsa diMarini con cui ho condiviso una parte importante della mia vita politica. Mi stringo alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene". Così l'ex premier Romano Prodi ricorda l'ex ...Il "lupo marsicano" della politica èall'età di 87 anni per le conseguenze del Covid di RAFFAELE MARMO ArticoloMarini, ex sindacalista e presidente del SenatoIl Partito Democratico della provincia di Rieti esprime il suo più sentito cordoglio per la morte di Franco Marini. Una scomparsa resa ancora più dolorosa perché il suo carattere e la sua forza aveva ...E’ morto Franco Marini aveva 87 anni. Ha ricoperto grandi cariche politiche e sindacali. Segretario generale della Cisl, poi presidente del Senato e poi ministro del Lavoro, segretario del Partito ...