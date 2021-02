È morto Franco Marini, leader sindacale, ministro e presidente del Senato (Di martedì 9 febbraio 2021) (foto: Andrea Ronchini/NurPhoto via Getty Images)A 87 anni, è morto questa notte a causa delle complicazioni dovute a Covid-19 Franco Marini, ex segretario della Cisl, ministro del Lavoro e presidente del Senato, tra i padri nobili del Partito democratico, che si era ritirato informalmente dalla politica dal 2013, quando un accordo bipartisan per eleggerlo presidente della Repubblica non resse il voto parlamentare e lui scelse di defilarsi. Moderazione e capacità di raggiungere il compromesso sono le due caratteristiche principali con cui veniva identificato il politico e sindacalista abruzzese, ribattezzato il lupo marsicano per la sua umanità ruvida e schietta. Nato nel 1933. Il suo impegno politico cominciò negli anni ‘50 con l’iscrizione alla Democrazia cristiana e ... Leggi su wired (Di martedì 9 febbraio 2021) (foto: Andrea Ronchini/NurPhoto via Getty Images)A 87 anni, èquesta notte a causa delle complicazioni dovute a Covid-19, ex segretario della Cisl,del Lavoro edel, tra i padri nobili del Partito democratico, che si era ritirato informalmente dalla politica dal 2013, quando un accordo bipartisan per eleggerlodella Repubblica non resse il voto parlamentare e lui scelse di defilarsi. Moderazione e capacità di raggiungere il compromesso sono le due caratteristiche principali con cui veniva identificato il politico e sindacalista abruzzese, ribattezzato il lupo marsicano per la sua umanità ruvida e schietta. Nato nel 1933. Il suo impegno politico cominciò negli anni ‘50 con l’iscrizione alla Democrazia cristiana e ...

