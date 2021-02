E’ morto Franco Marini | da sindacalista a presidente del Senato

(Di martedì 9 febbraio 2021) E'a 87 anni, esponente politico edi grande valore, stroncato da complicazioni legate al Covid. A inizio gennaio era risultato positivo al coronavirus e ricoverato all'ospedale San Camillo de Lellis di Rieti. Di formazione cattolico-popolare, dirigente democristiano, è stato segretario generale della Cisl, poidele ministro del Lavoro, segretario del Partito popolare italiano ed europarlamentare. Protagonista della vita politica e del confronto sindacale,viene ricordato in queste ore per la sua forza e la sua integrità e per il suo contributo alla vita delle istituzioni.Nato a San Pio delle Camere in provincia de L'Aquila il 9 aprile 1933era laureato in ...

Lo ricorda come un grande italiano, Instancabile combattente per i diritti dei lavoratori, anche Nicola Zingaretti - La notizia della morte diMarini è stata data dall'amico Pierluigi ...Marini èa causa del corona virus. Recentemente era stato ricoverato, in gravi condizioni. Non ha superato la crisi. Sindacalista di primo piano, fino ad essere segretario generale della ...Nel 2006 venne eletto al Senato. Il cordoglio di amici e colleghi Tanti messaggi sui social per Franco Marini. Pierluigi Castagnetti compagno di lungo corso di Marini lo ricorda come un “uomo integro, ...Di formazione cattolico-popolare, dirigente democristiano, è stato segretario generale della Cisl e e ministro del Lavoro IL CORDOGLIO ...