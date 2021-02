È morto Franco Marini, addio all'ex presidente del Senato e ministro del Lavoro (Di martedì 9 febbraio 2021) Era risultato positivo a inizio gennaio ed era stato a lungo ricoverato all'ospedale San Camillo de Lellis di Rieti. Aveva 87 anni. Cordoglio unanime Leggi su today (Di martedì 9 febbraio 2021) Era risultato positivo a inizio gennaio ed era stato a lungo ricoverato all'ospedale San Camillo de Lellis di Rieti. Aveva 87 anni. Cordoglio unanime

chedisagio : È morto Franco Marini. Già segretario Cisl, segretario del Ppi e candidato de facto alla presidenza della Repubblic… - ilpost : È morto Franco Marini, ex presidente del Senato e ministro del Lavoro: aveva 87 anni - SkyTG24 : È morto di Covid Franco Marini, l'ex presidente del Senato aveva 87 anni - grecale66 : RT @laltrodiego: •27 gennaio, 'covid, dimesso Franco Marini, le sue condizioni sono molto buone, è stato dimesso con completa guarigione' •… - DottVicidomini : È morto Franco #Marini, ex leader della #Cisl ed ex presidente del #Senato. Aveva 87 anni e aveva sfiorato il… -