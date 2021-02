È morto ' Cala' Cimenti | l’alpinista sopravvissuto agli 8mila metri del Nanga Parbat

(Di martedì 9 febbraio 2021) Nel 2019 eradel, la nona vetta più alta del mondo. Un anno prima, a 5miladi altezza mentre si trovava in Nepal, aveva chiesto alla compagna Erika di sposarlo. Carlalberto, detto “”, non ce l’ha fatta: èieri pomeriggio travolto dalla neve in Alta Valle di Susa, tra le montagne di casa. Domenica, il giorno di San Valentino, avrebbe compiuto 46 anni. A perdere la vita conl’amico e compagno di escursione Patrick Negro, anche lui deceduto. Esperti scialpinisti, sono stati recuperati dal Soccorso Alpino, allertato dai carabinieri, nella zona della Cima del Bosco e del Col Chalvet, al confine tra i comuni di Cesana e Sauze di ...

Corriere : Morto Carlalberto Cala Cimenti, l'alpinista dei record travolto da una valanga a Sestriere

Chi eraCimenti: la storia dell'alpinistain Val Susa '' aveva iniziato a scalare da giovanissimo, tanto che a dodici anni era già in cima al Monte Bianco. Veterano dell'Himalaya , ...In serata è poi arrivata la tragica notizia della morte del '' Cimenti e dell'amico. Le cime più alte del mondo Torinese, '', a 12 anni, grazie al padre, era gia in cima al Monte Bianco e ...Travolto in Alta Valle di Susa, tra le montagne di casa. Nel 2018 chiese alla moglie di sposarlo a 5mila metri ..."La notizia della scomparsa dei due alpinisti ha raggelato il paese". Così il sindaco di Pragelato, Giorgio Merlo, dopo la morte di Carlo Alberto "Cala" Cimenti e Patrick Negro, travolti da una valang ...