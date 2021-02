“E allora non piangere…”. GF Vip, per Maria Teresa Ruta il momento è nero. Fuori dalla casa glielo dicono chiaramente (Di martedì 9 febbraio 2021) Maria Teresa Ruta è arrivata all’ennesima nomination all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Si tratta per la precisione della numero 21. In assoluto è una delle più nominate, segno che in molti la temono e credono che possa essere una delle candidate alla vittoria finale. Il pubblico spesso si divide su di lei: c’è chi la ritiene vera fino in fondo e chi pensa che sia una giocatrice. Sulla questione ha detto la sua anche Cristiano Malgioglio che fino a qualche tempo fa è stato coinquilino di Maria Teresa Ruta. Si sa che la Malgy non le manda a dire e anche in questa occasione è stato abbastanza diretto facendo capire come la pensa sulla questione. Durante la diretta di lunedì 8 febbraio Cristiano Malgioglio ha spiegato la sua posizione. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 febbraio 2021)è arrivata all’ennesima nomination all’interno delladel Grande Fratello Vip. Si tratta per la precisione della numero 21. In assoluto è una delle più nominate, segno che in molti la temono e credono che possa essere una delle candidate alla vittoria finale. Il pubblico spesso si divide su di lei: c’è chi la ritiene vera fino in fondo e chi pensa che sia una giocatrice. Sulla questione ha detto la sua anche Cristiano Malgioglio che fino a qualche tempo fa è stato coinquilino di. Si sa che la Malgy non le manda a dire e anche in questa occasione è stato abbastanza diretto facendo capire come la pensa sulla questione. Durante la diretta di lunedì 8 febbraio Cristiano Malgioglio ha spiegato la sua posizione. (Continua dopo la ...

FBiasin : #Sinner perde al quinto contro #Shapovalov. Capiamoci: se qualcuno si permette di criticare 'sto ragazzo per esser… - mante : I cani anti covid negli aeroporti scopriranno i positivi con la fenomenale percentuale del 95%? Perché allora non u… - borghi_claudio : Allora? Sono quasi le tre... Come è finito il tavolo del programma di quelli che erano già assieme e quindi deduco… - arianajshug : RT @leeveean: Niente Juliano non si arrende ha detto che Rosalinda sarà sua cognata allora Dayane muta se la deve portare a casa #rosmello… - sheisale4 : “non è che arriva Serena e allora tappeto rosso perché è la vincitrice” No tranquilla Rosa il vincitore è Samuele… -