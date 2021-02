Dybala Juventus, tra infortunio e rinnovo: le ultimissime sul futuro della Joya (Di martedì 9 febbraio 2021) Dybala Juventus – La Juventus ha sempre dimostrato di avere grande fiducia nelle qualità di Dybala ma per adesso non è stato trovato alcun accordo per andare avanti insieme. Come riporta il portale calciomercato.it, la dirigenza bianconera spera di trovarlo il prima possibile. Come i più ormai sapranno, tra febbraio e marzo tornerà in Italia anche l’agente del calciatore, Jorge Antun. Paratici si incontrerà con lui per l’ennesima volta, così da far decollare la trattativa e legare l’attaccante argentino ai bianconeri anche per i prossimi anni. Dybala Juventus, futuro in bilico? Tuttavia gli ostacoli non mancano mica. L’attaccante argentino ha avuto una stagione travagliata fino ad ora, ma Andrea Pirlo sembra pronto a riabbracciarlo. Il recupero dell’ex Palermo sembra ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 9 febbraio 2021)– Laha sempre dimostrato di avere grande fiducia nelle qualità dima per adesso non è stato trovato alcun accordo per andare avanti insieme. Come riporta il portale calciomercato.it, la dirigenza bianconera spera di trovarlo il prima possibile. Come i più ormai sapranno, tra febbraio e marzo tornerà in Italia anche l’agente del calciatore, Jorge Antun. Paratici si incontrerà con lui per l’ennesima volta, così da far decollare la trattativa e legare l’attaccante argentino ai bianconeri anche per i prossimi anni.in bilico? Tuttavia gli ostacoli non mancano mica. L’attaccante argentino ha avuto una stagione travagliata fino ad ora, ma Andrea Pirlo sembra pronto a riabbracciarlo. Il recupero dell’ex Palermo sembra ...

AllesUndNix_ : RT @MondoBN: SOCIAL, Dybala e il Superbowl - MondoBN : SOCIAL, Dybala e il Superbowl - FabioVaio : RT @FMCROfficial: Zampini ha detto che contro il Milan alla Juventus mancavano Cuadrado, Alex Sandro, De Ligt e Dybala. Ehhhh @massimozamp… - FcInterNewsit : Qui Juventus - Out Ramsey e Dybala. Dubbio Arthur, Morata per la panchina - calciomercatoit : ????#Inter, #Marotta sogna ancora #Dybala: potrebbe andare all’assalto per convincerlo a raggiungerlo a Milano nel 2… -