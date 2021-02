Due docenti Unisalento tra i vincitori del premio ‘Nord Sud’ 2020 (Di martedì 9 febbraio 2021) BARI – Il premio “Nord Sud” 2020 del Consiglio d’Europa è stato assegnato al network MedECC – Mediterranean Experts on Climate and environmental Change, che ha redatto il “Mediterranean Assessment Report”, il primo rapporto scientifico su clima e cambiamenti ambientali nel bacino del Mediterraneo. I vincitori del premio sono i membri del consiglio scientifico e i “leading authors” del rapporto, tra cui due studiosi dell’Università del Salento: Piero Lionello (docente UniSalento di Oceanografia e Fisica dell’atmosfera), membro del consiglio e coordinatore del capitolo 2 “Drivers of change” e Sergio Rossi (docente UniSalento di Zoologia), autore del capitolo 4 “Ecosystems”. Leggi su dire (Di martedì 9 febbraio 2021) BARI – Il premio “Nord Sud” 2020 del Consiglio d’Europa è stato assegnato al network MedECC – Mediterranean Experts on Climate and environmental Change, che ha redatto il “Mediterranean Assessment Report”, il primo rapporto scientifico su clima e cambiamenti ambientali nel bacino del Mediterraneo. I vincitori del premio sono i membri del consiglio scientifico e i “leading authors” del rapporto, tra cui due studiosi dell’Università del Salento: Piero Lionello (docente UniSalento di Oceanografia e Fisica dell’atmosfera), membro del consiglio e coordinatore del capitolo 2 “Drivers of change” e Sergio Rossi (docente UniSalento di Zoologia), autore del capitolo 4 “Ecosystems”.

