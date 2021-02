Ducati MotoGP | Ciabatti | ' Miller e Bagnaia ci faranno divertire'

(Di martedì 9 febbraio 2021) Il team ufficialeha tolto i veli alle Desmosedici che verranno portate in pista quest'anno da, con l'obiettivo di puntare alla vittoria con una nuova line up di piloti ed un ...

SkySportMotoGP : ?? Pronti a scoprire la nuova @ducaticorse Desmosedici? ?? Vediamola insieme in diretta dalle 16 su @SkySport ????… - SkySportMotoGP : ?? Il Team manager Ducati #Tardozzi nel giorno della presentazione della moto 2021: 'Squadra competitiva, sono molto… - SkySportMotoGP : ?? @jackmilleraus durante la presentazione della livrea 2021: 'La Ducati ufficiale è un traguardo, ma ho ancora tant… - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: ?? @jackmilleraus durante la presentazione della livrea 2021: 'La Ducati ufficiale è un traguardo, ma ho ancora tanto da… - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: ?? Il Team manager Ducati #Tardozzi nel giorno della presentazione della moto 2021: 'Squadra competitiva, sono molto fid… -

Ultime Notizie dalla rete : Ducati MotoGP

: Miller, Bagnaia e Pirro: il tridenteper il 2021: Marc Marquez dà un anticipo del 2021ROMA " Laufficiale si mostra al grande pubblico in vista del Mondiale 2021 di. Sono state scoperte le livree " caratterizzate da un forte tono di colore rosso " delle nuove Desmosedici sulle ...La presentazione, come di consueto in questo periodo, è stata online. Svelata oggi la nuova Ducati per il Mondiale di MotoGP 2021. I colori sono i classici, con il rosso fiammante che risalta. L'obiet ...Moto.it Quotidiano di informazione motociclistica Reg. Trib. di Milano Num. 680 del 26.11.2003 © 1997-2021 CRM S.r.l. P.Iva 11921100159 ...