Dramma in Ohio | 27enne spara ai tre figli della compagna | due sono morti | il terzo è gravissimo

(Di martedì 9 febbraio 2021)inai tre. Un uomo di 27 anni, identificato come Kevin Moore, è stato arrestato incon l’accusa di aver ucciso in casa due bambini, di uno e cinque anni,sua. L’uomo avrebbeto anche alo, di quattro anni, che ora è ricoverato in ospedale e lotta tra la vita e la morte. Due bambinistati uccisi e un altro è ricoverato in ospedale in condizioni critiche. È iltico bilancio di unatoria avvenuta venerdì scorso in un appartamento in, nella città di Toledo. Secondo la ...

Fanpage.it

Due bambini sono stati uccisi e un altro è ricoverato in ospedale in condizioni critiche. È il drammatico bilancio di una sparatoria avvenuta venerdì scorso in un appartamento in Ohio, nella città di Toledo. Secondo la ricostruzione della polizia il responsabile dei delitti è Kevin Moore, 27 anni, fidanzato della mamma delle vittime. L'uomo è stato arrestato per omicidio e ... Un uomo di 27 anni, identificato come Kevin Moore, è stato arrestato in Ohio con l'accusa di aver ucciso in casa due bambini, di uno e cinque ...