Draghi ottiene i sì di Berlusconi, Salvini e Zingaretti - Meloni dice no, M5s aspetta Rousseau (Di martedì 9 febbraio 2021) Il giorno dei big. Mario Draghi conclude il secondo giro di consultazioni con i partiti accogliendo i leader, segno che la chiusura del cerchio è a un passo. Nelle sale di Montecitorio il premier ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 9 febbraio 2021) Il giorno dei big. Marioconclude il secondo giro di consultazioni con i partiti accogliendo i leader, segno che la chiusura del cerchio è a un passo. Nelle sale di Montecitorio il premier ...

