Draghi, la guerra segreta al "partito cinese" dentro lo Stato italiano: come ci stavano rovinando i grillini (Di martedì 9 febbraio 2021) Un governo "europeista e atlantista". Molti di Mario Draghi hanno sottolineato soprattutto il primo elemento, forse per mettere in difficoltà Matteo Salvini, alleato "impensabile". Ma la verità, come sottolinea anche il Corriere della Sera, certo non tacciabile di simpatie leghiste, è che è il secondo elemento, "l'atlantismo", una delle cesure vere con le esperienze del recente passato. Tradotto: una rottura netta con certe tentazioni del Movimento 5 Stelle. Pare che anche i riformisti del Pd avessero già contestato agli alleati certe posizioni: "Da mesi - scrive il Corsera - denunciavano la presenza nella maggioranza e nel governo di un «partito cinese» - così era stato definito - con profonde ramificazioni nelle strutture dello Stato". Lo scontro, si ...

