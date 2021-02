Draghi, consultazioni oggi. Il premier incaricato: «Vaccini prima ai professori». Meloni: «No fiducia, ha escluso flax tax». Sì del Pd. Berlusconi a Roma (Di martedì 9 febbraio 2021) Al via la seconda giornata del secondo giro di consultazioni del presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, con le forze politiche. Ha aperto la nuova serie di incontri a Montecitorio quello... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 9 febbraio 2021) Al via la seconda giornata del secondo giro didel presidente del Consiglio, Mario, con le forze politiche. Ha aperto la nuova serie di incontri a Montecitorio quello...

berlusconi : Arrivato a Roma: parteciperò alle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato, professor Mario Draghi. - Mov5Stelle : Il Movimento 5 Stelle come ha sempre fatto anche per la formazione dei governi precedenti darà la parola ai propri… - CarloCalenda : Al Presidente incaricato Mario #Draghi abbiamo ribadito che il sostegno di @Azione_it è pieno e incondizionato.… - Corriere : Governo, nuova giornata di consultazioni per Draghi - Lilly20213 : RT @LegaSalvini: ?? Oggi alle ore 16.30 consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato Mario #Draghi. Segui le dichiarazioni in di… -