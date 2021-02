Draghi chiude il secondo giro di consultazioni Berlusconi | «Salvini saggio | i Cinque stelle sono infantili»

Leggi su open.online

(Di martedì 9 febbraio 2021) Conferma il proprio sostegno a Mario, plaude alla virata “europeista” di Matteo, bacchetta il Movimento 5, definito «infantile». In attesa del colloquio odierno tra la delegazione di Forza Italia e il premier incaricato, nell’ambito deldiper la formazione del nuovo esecutivo, Silvioha commentato così dalle pagine di Repubblica l’apertura della Lega all’ex governatore della Bce: «contento che un grande partito come la Lega abbia maturato questa scelta. Non so se definirla una svolta, in fondo la Lega ha già governato con i, ma è certamente un atto di saggezza che anche in Europa sarà apprezzato». «Questa non è un’alleanza con il ...