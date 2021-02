Dortmund | ipotesi stadio aperto ai vaccinati contro il Covid

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 9 febbraio 2021)riapertura– In questi mesi sono stati in tantissimi a sottolineare come non sia certamente bello poter giocare senza poter contare sul sostegno dei propri tifosi. Proprio per questo ci si augura che l’emergenza sanitaria possa presto attenuarsi e permettere così il ritorno degli appassionati in tribuna. Il Borussiastarebbe però pensando di L'articolo