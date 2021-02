Dopo le risate, quella frase di Draghi che dice molte cose: incontro con Berlusconi, ecco il video rubato | Guarda (Di martedì 9 febbraio 2021) A sorpresa, Silvio Berlusconi è arrivato a Roma. Il leader di Forza Italia ha voluto condurre in prima persona il secondo giro di consultazioni con il premier incaricato, Mario Draghi, Dopo aver disertato all'ultimo secondo il primo giro di incontri. Un faccia a faccia franco, quello tra il Cavaliere e l'ex governatore della Bce, al termine del quale Berlusconi ha posto dei paletti piuttosto chiari: gli azzurri chiedono un governo di unità nazionale, dunque non politico, e dagli orizzonti limitati, ossia che duri solo per il tempo strettamente necessario per superare la crisi di governo. Ma al di là dei paletti, dei dati politici, è spuntato anche il video dell'incontro tra Draghi e Berlusconi, il video che li mostra quando ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) A sorpresa, Silvioè arrivato a Roma. Il leader di Forza Italia ha voluto condurre in prima persona il secondo giro di consultazioni con il premier incaricato, Marioaver disertato all'ultimo secondo il primo giro di incontri. Un faccia a faccia franco, quello tra il Cavaliere e l'ex governatore della Bce, al termine del qualeha posto dei paletti piuttosto chiari: gli azzurri chiedono un governo di unità nazionale, dunque non politico, e dagli orizzonti limitati, ossia che duri solo per il tempo strettamente necessario per superare la crisi di governo. Ma al di là dei paletti, dei dati politici, è spuntato anche ildell'tra, ilche li mostra quando ...

