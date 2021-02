Donna morta in monopattino: il cartello arriva, il giorno dopo (Di martedì 9 febbraio 2021) dopo la tragedia è arrivato il cartello stradale che segnala un avvallamento della strada e quindi il rischio. cartello stradale (Web)Federica Picasso aveva 35 anni, aveva accompagnato la sua bambina a scuola ed era in monopattino. In strada un avvallamento, non segnalato, e il monopattino che perde aderenza con l’asfalto. La Donna, va a sbattere violentemente contro un tir che in quel momento le passa accanto, l’impatto è violento, violentissimo. La Donna perde addirittura il casco nello scontro. L’autista del tir, sotto shock per quanto avvenuto, è stato poi sottoposto all’alcol test, al quale è risultato negativo. Oggi a Genova, in quella stessa strada, dei fiori ricordano Federica, e magicamente, proprio in quella stessa strada ... Leggi su chenews (Di martedì 9 febbraio 2021)la tragedia èto ilstradale che segnala un avvallamento della strada e quindi il rischio.stradale (Web)Federica Picasso aveva 35 anni, aveva accompagnato la sua bambina a scuola ed era in. In strada un avvallamento, non segnalato, e ilche perde aderenza con l’asfalto. La, va a sbattere violentemente contro un tir che in quel momento le passa accanto, l’impatto è violento, violentissimo. Laperde addirittura il casco nello scontro. L’autista del tir, sotto shock per quanto avvenuto, è stato poi sottoposto all’alcol test, al quale è risultato negativo. Oggi a Genova, in quella stessa strada, dei fiori ricordano Federica, e magicamente, proprio in quella stessa strada ...

fattoquotidiano : Donna di 47 anni inseguita e accoltellata per strada nel Milanese: morta in ospedale. Aperto fascicolo per omicidio… - Notiziedi_it : “E’ morta una donna perbene. Tutti la ricordiamo con la sua Panda”: il sindaco piange un nuovo decesso Covid - giubby85 : @Rossonera18m Il morto di figa essendo uomo è facilmente sgamabile, mentre la morta di cazzo in quanto donna si mun… - DaniaFalzolgher : - radio_milano : RT @artnewsit: Donna morta a #Genova, travolta da un tir: si riaccende la polemica sui #monopattini -