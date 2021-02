Donna morta in monopattino a Genova, nel mirino delle indagini anche le condizioni dell’asfalto (Di martedì 9 febbraio 2021) Sul luogo dell’incidente sono stati eseguiti una serie di rilievi con il laser scanner per ricostruire in 3D lo stato dei luoghi e ipotizzare la dinamica Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 9 febbraio 2021) Sul luogo dell’incidente sono stati eseguiti una serie di rilievi con il laser scanner per ricostruire in 3D lo stato dei luoghi e ipotizzare la dinamica

fattoquotidiano : Donna di 47 anni inseguita e accoltellata per strada nel Milanese: morta in ospedale. Aperto fascicolo per omicidio… - giuliabottini : KAdnkronos: Milano, morta la donna accoltellata per strada. - sarais53 : @APagliaccis @AntonelloAnto67 ?????????? Povera donna ??. Ma come fa a nn sentirsi 'usata'..... *ItaliaViva, viva-o-morta, viva-o morta....X ?? - Apeiron123 : @LudovicoYellow Ho letto l'articolo. Una mistificazione di parte che vuole trovare retroscena, complotti dietro ad… - salernotoday : Donna muore dopo quattro interventi per un bypass gastrico: sequestrata la salma a Mercato San Severino… -