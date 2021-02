Donna accoltellata per strada nel Milanese, l’aggressore ripreso mentre si allontana dal luogo del delitto – Video (Di martedì 9 febbraio 2021) Luljeta Heshta, 47 anni, albanese, è stata inseguita e uccisa in strada domenica scorsa a San Giuliano Milanese. In un Video, diffuso dai carabinieri, si vede l’assassino che si allontana dal luogo del delitto. Ieri, è stato fermato il compagno della Donna. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Luljeta Heshta, 47 anni, albanese, è stata inseguita e uccisa indomenica scorsa a San Giuliano. In un, diffuso dai carabinieri, si vede l’assassino che sidaldel. Ieri, è stato fermato il compagno della. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Donna di 47 anni inseguita e accoltellata per strada nel Milanese: morta in ospedale. Aperto fascicolo per omicidio… - icittadini : Fermato il convivente della donna accoltellata nel milanese - AnsaLombardia : Accoltellata per strada nel Milanese, fermato il convivente . La donna è morta in ospedale per le ferite riportate… - fernand62311569 : RT @fattoquotidiano: Donna di 47 anni inseguita e accoltellata per strada nel Milanese: morta in ospedale. Aperto fascicolo per omicidio vo… - zazoomblog : Faenza ennesimo femminicidio: donna uccisa in casa il killer l’ha accoltellata alla gola - #Faenza #ennesimo… -