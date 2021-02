Don Diablo: «Vi farò scatenare a casa vostra» (Di martedì 9 febbraio 2021) Per anni ha riempito stadi e locali, ora uno dei deejay più famosi al mondo tornerà a esibirsi, ma online: «Perché ballare regala istanti di felicità». Don come il suo nome (Don Pepijn Schipper, quello completo), Diablo per un esorcismo della timidezza: «Da ragazzino ero abbastanza nerd, per niente figo, ho inventato qualcosa che scatenasse una reazione nel pubblico. Che trasmettesse un contrasto, un tentativo di aggressività. Non avrei mai immaginato di poter suonare fuori dal mio villaggio, arrivare con i miei brani in Paesi come l'Italia o la Spagna dove quell'accostamento di parole evoca significati religiosi. Però no, non sono un adoratore del demonio, non prendetelo alla lettera». L'olandese Don Diablo, peraltro, ha modi quasi angelici: è gentile, pacato, profondo. Nei suoi pezzi parla anche di suicidio, sconfitte, nostalgie di un passato ... Leggi su panorama (Di martedì 9 febbraio 2021) Per anni ha riempito stadi e locali, ora uno dei deejay più famosi al mondo tornerà a esibirsi, ma online: «Perché ballare regala istanti di felicità». Don come il suo nome (Don Pepijn Schipper, quello completo),per un esorcismo della timidezza: «Da ragazzino ero abbastanza nerd, per niente figo, ho inventato qualcosa che scatenasse una reazione nel pubblico. Che trasmettesse un contrasto, un tentativo di aggressività. Non avrei mai immaginato di poter suonare fuori dal mio villaggio, arrivare con i miei brani in Paesi come l'Italia o la Spagna dove quell'accostamento di parole evoca significati religiosi. Però no, non sono un adoratore del demonio, non prendetelo alla lettera». L'olandese Don, peraltro, ha modi quasi angelici: è gentile, pacato, profondo. Nei suoi pezzi parla anche di suicidio, sconfitte, nostalgie di un passato ...

Seconda traccia pubblicata dalla prestigiosa 'Hexagon Records' per il produttore reatino Matthew Ros

torna sulle varie piattaforme digitali con il secondo lavoro, dal titolo 'Sublime', rilasciato per la 'Hexagon Records', casa discografica fondata nel 2015 dal celebre dj Don Diablo.

