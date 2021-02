Divieto di spostamento tra Regioni, si va verso la proroga fino al 5 marzo (Di martedì 9 febbraio 2021) prorogare il blocco degli spostamenti tra le Regioni, che cadrà lunedì 15 febbraio, fino al 5 marzo, data di scadenza del decreto e del Dpcm in vigore gli ultimi firmati da Giuseppe Conte presidente del Consiglio. Il provvedimento, atteso da milioni di italiani e dai gestori degli impianti sciistici che a meno di ulteriori disposizione dovrebbero poter riaprire dal 15 febbraio, sarà tra i primi atti del nuovo Governo. In Conferenza Stato-Regioni, riunita oggi per il piano vaccini, la questione è stata solo accennata. “Le Regioni continueranno a parlarne tra loro nei prossimi giorni ed eventualmente questo coordinamento Governo-Regioni potrà rappresentare al premier incaricato la situazione e il proprio orientamento sul tema”, spiega una fonte di Governo. Come dire, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 febbraio 2021)re il blocco degli spostamenti tra le, che cadrà lunedì 15 febbraio,al 5, data di scadenza del decreto e del Dpcm in vigore gli ultimi firmati da Giuseppe Conte presidente del Consiglio. Il provvedimento, atteso da milioni di italiani e dai gestori degli impianti sciistici che a meno di ulteriori disposizione dovrebbero poter riaprire dal 15 febbraio, sarà tra i primi atti del nuovo Governo. In Conferenza Stato-, riunita oggi per il piano vaccini, la questione è stata solo accennata. “Lecontinueranno a parlarne tra loro nei prossimi giorni ed eventualmente questo coordinamento Governo-potrà rappresentare al premier incaricato la situazione e il proprio orientamento sul tema”, spiega una fonte di Governo. Come dire, ...

