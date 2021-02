Diritti tv Serie A, dove si vedrà il calcio italiano: la decisione tra Sky e Dazn. All’orizzonte c’è una rivoluzione (Di martedì 9 febbraio 2021) Sky o Dazn? Questo è il dilemma. Della Serie A, che deve assegnare i Diritti tv per il triennio 2021-2024, e dei tifosi, che si chiedono dove vedranno le partite a partire da settembre. Per conoscere la risposta non bisognerà attendere ancora a lungo, la decisione dovrebbe essere ufficializzata già giovedì. Con una buona notizia: comunque vada, il consumatore potrà dire addio all’odiato doppio abbonamento, perché il campionato sarà visibile tutto su un’unica piattaforma (anche se la Champions sarà di Sky e in parte Amazon e qui dal lato consumatore potrebbe sorgere qualche inconveniente). Probabilmente su internet, perché All’orizzonte c’è una rivoluzione che, se confermata, sarebbe davvero epocale. Alla fine chi si aspettava (ed erano tanti) che l’asta per i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Sky o? Questo è il dilemma. DellaA, che deve assegnare itv per il triennio 2021-2024, e dei tifosi, che si chiedonovedranno le partite a partire da settembre. Per conoscere la risposta non bisognerà attendere ancora a lungo, ladovrebbe essere ufficializzata già giovedì. Con una buona notizia: comunque vada, il consumatore potrà dire addio all’odiato doppio abbonamento, perché il campionato sarà visibile tutto su un’unica piattaforma (anche se la Champions sarà di Sky e in parte Amazon e qui dal lato consumatore potrebbe sorgere qualche inconveniente). Probabilmente su internet, perchéc’è unache, se confermata, sarebbe davvero epocale. Alla fine chi si aspettava (ed erano tanti) che l’asta per i ...

