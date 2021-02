Diritti tv Serie A, Agnelli: “Offerta DAZN? Non lasciamocela scappare” (Di martedì 9 febbraio 2021) Diritti TV Serie A – Novità importanti per quanto riguarda i Diritti tv della Serie A. Nuova Offerta di DAZN che potrebbe assumere un pacchetto importante. La Lega calcio sarebbe orientata ad accettare la ricca proposta di 840 milioni di euro, superiore di 90 milioni ai 750 offerti da Sky, messi sul piatto da DAZN per l’acquisizione dei Diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024. Secondo le ultime indiscrezioni, la maggioranza delle società si è convinta a dire sì a DAZN; per raggiungere il quorum tuttavia servono 14 voti favorevoli su 20 (il 70%) e ad oggi si è fermi a quota 11/12. Diritti Tv Serie A, le parole di Agnelli L’Offerta di ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 9 febbraio 2021)TVA – Novità importanti per quanto riguarda itv dellaA. Nuovadiche potrebbe assumere un pacchetto importante. La Lega calcio sarebbe orientata ad accettare la ricca proposta di 840 milioni di euro, superiore di 90 milioni ai 750 offerti da Sky, messi sul piatto daper l’acquisizione deitv dellaA per il triennio 2021-2024. Secondo le ultime indiscrezioni, la maggioranza delle società si è convinta a dire sì a; per raggiungere il quorum tuttavia servono 14 voti favorevoli su 20 (il 70%) e ad oggi si è fermi a quota 11/12.TvA, le parole diL’di ...

