Diletta e il cavallo: così la Leotta “imita” Wanda Nara – VIDEO (Di martedì 9 febbraio 2021) Una straordinaria Diletta Leotta si è mostrata ai fan, nelle sue storie Instagram, accanto al suo cavallo. Una posa alla Wanda Nara Si era spinta decisamente oltre Wanda Nara, nelle… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 9 febbraio 2021) Una straordinariasi è mostrata ai fan, nelle sue storie Instagram, accanto al suo. Una posa allaSi era spinta decisamente oltre, nelle… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

JamieJonessss : RT @Maecenartis: Can e Diletta quando vanno a cavallo insieme: - fede_contarino : RT @Maecenartis: Can e Diletta quando vanno a cavallo insieme: - rosyb98 : RT @Maecenartis: Can e Diletta quando vanno a cavallo insieme: - Maecenartis : Can e Diletta quando vanno a cavallo insieme: - x17black : Io che entro solo ora su Twitter e vedo Gian, cavallo, diletta, foto ( che foto? ) lamentele , e cerco di capire di… -