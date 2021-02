Dentro la riunione dei 5 stelle ribelli Lezzi | «Succubi di Draghi» Crucioli | «Grillo è imbarazzante»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Poco meno di mille partecipanti tra attivisti ed esponenti del Movimento 5. Un incontro su Zoom organizzato da Luca Di Giuseppe, facilitatore regionale del Team del Futuro e volto emergente di Rousseau. Il primo presupposto che ha portato a questa, dice, è che «è sbagliato definire il governoun governo politico, perché il presidente incaricato non è espressione di nessun partito». Il secondo presupposto, spiega, «è che non può esserci una maggioranza politica se ne fanno parte così tanti partiti diversi». Open ha seguito le tre ore di meeting, ecco i passaggi più importanti. Barbara: «Il Movimento sarebbe succube delle figura di Mario» «Crediamo che il Movimento non debba avere rappresentanti al governo», aggiunge Di Giuseppe e, prima di passare la parola a ...