Demet Ozdemir ‘risponde’ a Can Yaman e presenta il nuovo fidanzato. Chi ha rubato il cuore della bellissima Sanem di Daydreamer (Di martedì 9 febbraio 2021) Can Yaman sta facendo impazzire il gossip con il suo avvicinamento a Diletta Leotta. I due hanno tenuto banco per tante settimane con i rumors legati alla loro presunta relazione sentimentale, con tanto di paparazzata in ristorante, e in questi ultimi giorni l’attore turco ha scelto di fare chiarezza e di postare sul suo profilo Instagram il primo scatto di coppia con la giornalista. I due si sono fatti immortalare insieme al poligono e l’attore della serie televisiva in onda su Mediaset “Daydreamer – Le ali del sogno”, ha scritto “coppia pericolosa” a corredo dello scatto. Come detto, settimane fa il settimanale “Chi” li ha paparazzati in più occasioni in hotel a Roma, tra una fuga romantica e una notte di passione, ma qualche giorno fa è stato proprio l’attore a ufficializzare la relazione con uno scatto pubblicato sul suo account ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) Cansta facendo impazzire il gossip con il suo avvicinamento a Diletta Leotta. I due hanno tenuto banco per tante settimane con i rumors legati alla loro presunta relazione sentimentale, con tanto di paparazzata in ristorante, e in questi ultimi giorni l’attore turco ha scelto di fare chiarezza e di postare sul suo profilo Instagram il primo scatto di coppia con la giornalista. I due si sono fatti immortalare insieme al poligono e l’attoreserie televisiva in onda su Mediaset “– Le ali del sogno”, ha scritto “coppia pericolosa” a corredo dello scatto. Come detto, settimane fa il settimanale “Chi” li ha paparazzati in più occasioni in hotel a Roma, tra una fuga romantica e una notte di passione, ma qualche giorno fa è stato proprio l’attore a ufficializzare la relazione con uno scatto pubblicato sul suo account ...

MediasetTgcom24 : Demet Ozdemir 'risponde' al collega Can Yaman: ecco il suo nuovo fidanzato #Demet Ozdemir - peppe844 : RT @MediasetTgcom24: Demet Ozdemir 'risponde' al collega Can Yaman: ecco il suo nuovo fidanzato #Demet Ozdemir - anitat147 : @MediasetTgcom24 Articolo più ridicolo non potevate fare. Demet Ozdemir non ha risposto mai a nessuno!!! Se ha pubb… - mjose_lo1 : RT @3Mastri: @mjose_lo1 VOTIAMO PER DEMET!!!!!!!!! SU PUO' VOTARE A RIPETIZIONE PIU' VOLTE AL GIORNO!!!!!!!?????? - Daffodi37351887 : RT @3Mastri: @DemetOzdemrNews @alysxdemet @dogdugunev @dmtzdmr @hulyaduyar70 VOTATE TUTTI I GIORNI A RIPETIZIONE PER FAR SALIRE DEMET!!!!!… -