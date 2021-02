Demet Ozdemir in love | ecco chi è l’attore che l’ha fatta innamorare FOTO

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 9 febbraio 2021) Per mesi Can Yaman esono stati in protagonisti di un gossip mai confermato. Il feeling percepibile sul set e in molti altri eventi pubblici dove sono apparsi insieme, avevano fatto insinuare una relazione extra professionale fra i due attori. Can enon hanno tuttavia mai alimentato o fatto dichiarazioni specifiche sul loro rapporto fuori dal set, hanno sempre parlato di un’intesa speciale e immediata e anche di un’amicizia negando che potesse esserci altro. Per i fan di Daydreamer Can e Sanem, protagonisti della soap, sono una coppia perfetta e immaginarli insieme anche nella vita reale è stato quasi scontato. Oggi però i due attori sono usciti allo scoperto rivelando al mondo della cronaca rosa cosa succede nella loro vita privata. Se il bel attore turco, ormai alla conquista dell’Italia, è alle prese con una ...