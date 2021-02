Decaro ministro nel governo Draghi? Il primo cittadino allontana l'ipotesi: 'Grazie, ma resto a fare il sindaco' (Di martedì 9 febbraio 2021) 'Decaro ministro', il vicepresidente Anci Del Bono lancia la proposta a Draghi: 'Nel governo per portare istanze dei Comuni' 5 febbraio 2021 Insulti e minacce su Fb, il sindaco Decaro annuncia querela:... Leggi su baritoday (Di martedì 9 febbraio 2021) '', il vicepresidente Anci Del Bono lancia la proposta a: 'Nelper portare istanze dei Comuni' 5 febbraio 2021 Insulti e minacce su Fb, ilannuncia querela:...

BariLive : Bari: Governo Draghi, Decaro: «Non sarò ministro, resto a fare il sindaco» - baritoday : Decaro ministro nel governo Draghi? Il primo cittadino allontana l'ipotesi: 'Grazie, ma resto a fare il sindaco'… - Borderline_24 : Governo #Draghi, #Decaro: 'Resto a #Bari, non farò il #Ministro' - statodelsud : Governo: Decaro, non sarò ministro, resto a fare il sindaco - Pino__Merola : Governo: Decaro, non sarò ministro, resto a fare il sindaco -