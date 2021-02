De Magistris | «Torno in Calabria a combattere la masso-mafia Stavolta da politico»

(Di martedì 9 febbraio 2021) C'è uno spettro che s'aggira per la. E non si tratta né del celebre racconto di Edgar Allan Poe, né dell'incipit del Manifesto del Partito comunista. A cavallo di Tirreno e Jonio si è materializzato Luigi de, che si è candidato alla guida della Regione. L'annuncio è arrivato l'8 febbraio, quando a Cosenza Il sindaco di Napoli e l'ex direttore della Protezione civile calabrese, Carlo Tansi (che in caso di vittoria sarà presidente del Consiglio regionale) hanno ufficializzato la loro alleanza elettorale. Panorama.it lo ha incontrato per un dialogo serrato, per capire spinte e contro-spinte che l'hanno indotto a tuffarsi nell'agonedi una delle realtà-amministrative più complesse d'Europa. Tra queste maglie, il 53enne sindaco di Napoli ha lasciato innumerevoli amici ed estimatori della ...

panorama_it : Nel giorno dell'ufficializzazione della candidatura alla presidenza della Regione, intervista esclusiva al sindaco… -

Ultime Notizie dalla rete : Magistris Torno

Panorama

Perché dal Comune e dal sindaco definora sono arrivate solo promesse, poi se ne sono lavati le mani adducendo a motivo che il bene fosse di proprietà privata', sottolinea De Chiara. Vent'...Ci sono stato 9 anni come pubblico ministero e cispesso. Ho affetti molto cari cominciando ... Poi deha chiarito che la sua discesa in campo non avrebbe comportato la necessità di ...Clemente Mastella vs Luigi De Magistris, video lite Non è l'Arena: "Farabutto storico, tue inchieste finite in vacca". E l'altro: "Sei il peggior ministro".«Lei – ha poi accusato De Magistris - passa alla storia come il ministro peggiore della storia della Repubblica, per colpa sua e insieme ad altri ha commesso attentato alla Costituzione» Gli intrecci ...