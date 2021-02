DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni serali di martedì 9 febbraio: Emre e Leyla si sposano (Di martedì 9 febbraio 2021) Appuntamento serale di DayDreamer – Le Ali del Sogno Continua la programmazione serale di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Anche questo martedì sera su canale 5 andranno in onda ben tre episodi e mezzo. Le anticipazioni rivelano che l’incontro tra Huma e Nihat parleranno di matrimonio, ma le cose non andranno bene. La madre di Can, infatti, non è d’accordo con le nozze e piuttosto proporrà una convivenza, scandalizzando così Mevkibe e il marito. Questo farà alimentare sempre di più l’astio tra le famiglie e la rivale abbandonerà immediatamente l’abitazione dei futuri suoceri senza aver risolto la vicenda. Nel frattempo, il fotografo e Sanem parleranno dell’incontro disastroso tra i loro genitori, quando all’improvviso l’arrivo di una telefonata li sconvolgerà totalmente. Perché? ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 9 febbraio 2021) Appuntamento serale di– Le Ali delContinua la programmazione serale di– Le Ali del. Anche questosera su canale 5 andranno in onda ben tre episodi e mezzo. Lerivelano che l’incontro tra Huma e Nihat parleranno di matrimonio, ma le cose non andranno bene. La madre di Can, infatti, non è d’accordo con le nozze e piuttosto proporrà una convivenza, scandalizzando così Mevkibe e il marito. Questo farà alimentare sempre di più l’astio tra le famiglie e la rivale abbandonerà immediatamente l’abitazione dei futuri suoceri senza aver risolto la vicenda. Nel frattempo, il fotografo e Sanem parleranno dell’incontro disastroso tra i loro genitori, quando all’improvviso l’arrivo di una telefonata li sconvolgerà totalmente. Perché? ...

