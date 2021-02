Daniele Scardina dimentica Diletta Leotta: ecco la nuova fiamma del pugile (Di martedì 9 febbraio 2021) Coppie che scoppiano, Diletta Leotta e Daniele Scardina hanno ufficializzato la rottura. Entrambi sembrano avere già trovato confronto in altre braccia…ecco chi è la nuova fiamma del pugile. Il coronavirus ha portato allo scoppio di molte coppie storiche di Vip. E’ quello che è successo tra Diletta Leotta e Daniele Scardina. Già da luglio dello L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 9 febbraio 2021) Coppie che scoppiano,hanno ufficializzato la rottura. Entrambi sembrano avere già trovato confronto in altre braccia…chi è ladel. Il coronavirus ha portato allo scoppio di molte coppie storiche di Vip. E’ quello che è successo tra. Già da luglio dello L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

QuotidianPost : Daniele Scardina, un nuovo amore dopo Diletta Leotta? - zazoomblog : Daniele Scardina dimentica Diletta Leotta: c’è un nuovo amore? - #Daniele #Scardina #dimentica #Diletta - Notiziedi_it : Daniele Scardina ha una nuova fiamma dopo Diletta Leotta? Lo scoop - Novella_2000 : Diletta Leotta sta con Can Yaman ma il suo ex Daniele Scardina si consola: ecco con chi - ninetiesbish : RT @elickzs: Un applauso a Diletta Leotta che si passa prima Daniele Scardina e poi Can Yaman, ti invidio molto sorella -