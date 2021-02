Dal calendario alle vacanze passando per le assunzioni, come potrebbe cambiare la scuola con Mario Draghi (Di martedì 9 febbraio 2021) La scuola al centro del programma del governo Draghi: cosa potrebbe cambiare e come. Prende piede l’idea di rimodulare il calendario. Mario Draghi mette la scuola al centro del suo programma di governo. Il premier incaricato, come confermato dalle delegazioni che lo hanno incontrato in occasione del secondo giro di consultazioni, ha dedicato ampio spazio alla scuola e iniziano a circolare le prime indicazioni sugli interventi ipotizzati dal Presidente del Consiglio incaricato. Mario Draghicome potrebbe cambiare la scuola con Mario ... Leggi su newsmondo (Di martedì 9 febbraio 2021) Laal centro del programma del governo: cosa. Prende piede l’idea di rimodulare ilmette laal centro del suo programma di governo. Il premier incaricato,confermato ddelegazioni che lo hanno incontrato in occasione del secondo giro di consultazioni, ha dedicato ampio spazio allae iniziano a circolare le prime indicazioni sugli interventi ipotizzati dal Presidente del Consiglio incaricato.lacon...

visitmuve_it : #CarnevaleVenezia2021 Dal 6 al 7 e dall’11 al 16 febbraio, il Carnevale di Venezia vi aspetta con un ricco calendar… - news_mondo_h24 : Dal calendario alle vacanze passando per le assunzioni, come potrebbe cambiare la scuola con Mario Draghi - jisoodinazareth : @genhoeva ma infatti ... io però non sono al passo col programma quasi in nulla ma questo non dipende di certo dal… - roberto03469989 : @BakshDark Assolutamente vero, lui deve far finta di essersi distaccato, ma sapeva benissimo che giorno era ieri, l… - ShivaBakta : insomma siccome l'Esselunga non mi ha ancora portato il calendario ho deciso di farmene uno personalizzato da un si… -