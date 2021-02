Dal Barcellona al vaccino, la nuova vita del Camp Nou (e degli stadi di calcio) (Di martedì 9 febbraio 2021) Come già avvenuto allo Yankee stadium di New York, anche il Camp Nou di Barcellona si trasforma in un centro di vaccinazione di massa. Il Dipartimento della Salute della Generalitat sta predisponendo tutta la logistica. L’amministrazione catalana ha spiegato che una volta arrivati ??i vaccini per vaccinare il più rapidamente possibile la maggior parte della popolazione c’è bisogno di ampi spazi, all’aperto e con un facile accesso. Il Camp Nou e i suoi dintorni soddisfano questi requisiti. Il Barça ha accolto bene la proposta, che resta però soggetta al nuovo presidente: uno tra Joan Laporta, Víctor Font e Toni Freixa (i candidati alle prossime elezioni presidenziali del club) dovrà approvare. La scelta del Camp Nou non risponde solo a un motivo di spazio – scrive il Mundo Deportivo – ma ha anche un ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 febbraio 2021) Come già avvenuto allo Yankeeum di New York, anche ilNou disi trasforma in un centro di vaccinazione di massa. Il Dipartimento della Salute della Generalitat sta predisponendo tutta la logistica. L’amministrazione catalana ha spiegato che una volta arrivati ??i vaccini per vaccinare il più rapidamente possibile la maggior parte della popolazione c’è bisogno di ampi spazi, all’aperto e con un facile accesso. IlNou e i suoi dintorni soddisfano questi requisiti. Il Barça ha accolto bene la proposta, che resta però soggetta al nuovo presidente: uno tra Joan Laporta, Víctor Font e Toni Freixa (i candidati alle prossime elezioni presidenziali del club) dovrà approvare. La scelta delNou non risponde solo a un motivo di spazio – scrive il Mundo Deportivo – ma ha anche un ...

