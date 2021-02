Dagli eventi alla produzione di mascherine: la riconversione di Sicura (Di martedì 9 febbraio 2021) Neanche una pandemia globale ha potuto frenare lo spirito imprenditoriale di Sonia del Freo che, con Davide Ronchieri ha operato un processo di riconversione esemplare. Oggi conta 12 dipendenti e produce circa 300 mila mascherine a settimana L’emergenza Covid-19 ha compromesso non solo la sanità, ma l’intero tessuto socio-economico in Italia e nel mondo, portando molte aziende a fermarsi per un tempo indefinito. Molti settori hanno dovuto bloccare le attività improvvisamente, in particolare quello degli eventi, considerato ad alto rischio per la diffusione del virus. Ma, grazie ad un enorme spirito di adattamento e un’alta flessibilità, tante aziende hanno trovato il modo per reagire. Tra queste spicca Sicura, che in poche settimane ha saputo riconvertirsi, passando dall’organizzazione di eventi ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 febbraio 2021) Neanche una pandemia globale ha potuto frenare lo spirito imprenditoriale di Sonia del Freo che, con Davide Ronchieri ha operato un processo diesemplare. Oggi conta 12 dipendenti e produce circa 300 milaa settimana L’emergenza Covid-19 ha compromesso non solo la sanità, ma l’intero tessuto socio-economico in Italia e nel mondo, portando molte aziende a fermarsi per un tempo indefinito. Molti settori hanno dovuto bloccare le attività improvvisamente, in particolare quello degli, considerato ad alto rischio per la diffusione del virus. Ma, grazie ad un enorme spirito di adattamento e un’alta flessibilità, tante aziende hanno trovato il modo per reagire. Tra queste spicca, che in poche settimane ha saputo riconvertirsi, passando dall’organizzazione di...

