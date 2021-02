Da virologo a ministro? I nomi in campo per la Salute (Di martedì 9 febbraio 2021) Da Andrea Crisanti a Antonella Viola, da Massimo Galli a Ilaria Capua fino a Matteo Bassetti. Rimbalzano in questi giorni i nomi degli esperti e dei virologi che popolano la tv al tempo del coronavirus per un incarico al ministero della Salute, nell’esecutivo guidato da Mario Draghi. CRISANTI – Tra i più gettonati il nome del professor Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino. “Non mi hanno chiesto di fare il ministro della Salute” in un possibile governo Draghi, “né ufficialmente né ufficiosamente. Non ho ricevuto nessuna chiamata. È un’invenzione della stampa che si esercita a indovinare”. Ma lo farebbe? “Non lo so”. Intanto “ci penso, mi esercito. Suvvia, chi non lo farebbe?”, ha detto nei giorni ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 febbraio 2021) Da Andrea Crisanti a Antonella Viola, da Massimo Galli a Ilaria Capua fino a Matteo Bassetti. Rimbalzano in questi giorni idegli esperti e dei virologi che popolano la tv al tempo del coronavirus per un incarico al ministero della, nell’esecutivo guidato da Mario Draghi. CRISANTI – Tra i più gettonati il nome del professor Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino. “Non mi hanno chiesto di fare ildella” in un possibile governo Draghi, “né ufficialmente né ufficiosamente. Non ho ricevuto nessuna chiamata. È un’invenzione della stampa che si esercita a indovinare”. Ma lo farebbe? “Non lo so”. Intanto “ci penso, mi esercito. Suvvia, chi non lo farebbe?”, ha detto nei giorni ...

NicolaPorro : La ex montiana #Capua candidata a sostituire #Speranza. Il virologo #MassimoGalli non l'ha presa bene ?? - Adnkronos : Da virologo a ministro? I nomi in campo per la Salute - c_carlodes : Secondo me nessun virologo di quelli apparsi in tv dovrebbe fare il ministro; per motivi di opportunità ed anche pe… - andrea_cairo : @Rob5653 @MaurizioGiardy @FrancescoMentas @barbara51732077 @oldDaniele @robersperanza Neanche Speranza mi risulta s… - WILCHE91 : @Rob5653 @MaurizioGiardy @FrancescoMentas @barbara51732077 @andrea_cairo @oldDaniele @robersperanza Lista di cavola… -