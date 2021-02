Da stamani TikTok chiede l' età degli utenti | ma è verifica che si aggira facilmente

(Di martedì 9 febbraio 2021) Da oggil et agliitaliani . Una misura messa in campo, dopo le richieste del Garante Privacy a seguito della morte della bimba di Palermo, per mettere una stretta ai profili ...

E ha anche annunciatoil suo sostegno a INHOPE, una rete globale di 47 hotline per la protezione dei bambini, impegnata in particolare a contrastare il la diffusione online di materiale ...Poche decine di metri separano via Schiavuzzo dalla chiesa di piazza Magione, a Palermo. Quicentinaia di persone si sono ritrovate per portare il loro commosso saluto ad Antonella, la bambina di 10 anni morta per asfissia dopo essersi legata una cintura al collo la settimana scorsa ...Da oggi TikTok chiede l’età agli utenti italiani . Una misura messa in campo, dopo le richieste del Garante Privacy a seguito della morte della bimba di ...Dopo che stamani Universal Music Group aveva annunciato il ritiro del propro catalogo dalla disponibilità di Triller per mancati pagamenti di royalties dalla app alla major, Triller replica con toni b ...