Da oggi TikTok chiederà agli utenti di confermare la propria età

Ultime Notizie dalla rete : oggi TikTok

... direttore della DG Connect della Commissione europea , nell'intervento tenutoal convegno ... come richiesto, per esempio dal Garante privacy a? - - > "Sarà sicura, anonima e sotto il ..., 9 febbraio , sull'intero territorio nazionale, si celebrerà il Safer Internet Day 2021 , la ... Bambini e internet: 10 regole di google per la sicurezza guarda le foto Social dipendenti:...Il Safer Internet Day è la giornata per la sicurezza online. Tema sempre più attuale, che si lega a problemi come il cyberbullismo.(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Da oggi TikTok chiede l'età agli utenti italiani. Una misura messa in campo, dopo le richieste del Garante Privacy a seguito della morte della bimba di Palermo, per mettere una ...