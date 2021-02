Da Mark Zuckerberg a Saddam Hussein | quando avere un omonimo famoso porta solo sfortuna

(Di martedì 9 febbraio 2021) Non sempreun nome altisonante e noto aiuta. Anzi. I precedenti infatti sono tanti e illustri. Se avete undi prestigio, può capitare che la vostra vita diventi una montagna dura da scalare. Alcuni esempi? Adolf Hitler, o meglio Adolf Hitler Uunona, 54 anni è, quasi fosse uno scherzo del destino, un paladino dei diritti civili e della lotta contro l’apartheid, eletto a furor di popolo nel collegio di Ompundjsa nel nord della Namibia. Certo, un nome del genere non passa inosservato neppure da quelle parti. La colpa, spiega, è di papà “che non aveva capito bene chi fosse il Führer”. Ma giura: “Tranquilli, io non voglio sottomettere il mondo”. Come vi abbiamo raccontato, è diventato celebre in tutto il mondo il sindaco giapponese di Yamato che si chiama Joe Biden, come il nuovo presidente americano. O meglio lui si chiamerebbe Yukawa Umema ...

Mark Zuckerberg, avvocato, omonimo del fondatore di Facebook è stato espulso da Facebook medesima per furto di identità. Inutile far presente che lui è veramente Mark Zuckerberg.