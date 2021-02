Da "L'albero Azzurro" a poeta erotico. A San Valentino, il "Kamasutra in versi" di Piumini (Di martedì 9 febbraio 2021) Come si trasforma un popolarissimo autore di racconti e romanzi per bambini in un focoso poeta erotico? La magia è riuscita alla piccola ma brillante casa editrice novarese Interlinea che manda in libreria... Leggi su feedpress.me (Di martedì 9 febbraio 2021) Come si trasforma un popolarissimo autore di racconti e romanzi per bambini in un focoso? La magia è riuscita alla piccola ma brillante casa editrice novarese Interlinea che manda in libreria...

LinkaTv : E' iniziato L'ALBERO AZZURRO 2019/2020 su #yoyo Clicca qui per classifica tweet: - Sol90407448 : Raga ma come si è vestita oggi Eligreg pare pronta per condurre l'Albero Azzurro io la amo #tzvip - BobbyMcflyy : Guardo Designated Survivor e mi immedesimo a me che sono stato 4 anni rappresentante di una classe di criminali, dr… - KHVTY4 : @vanteestudio ora abbiamo fatto le therapy bitches la prossima volta facciamo l’albero azzurro - davecamerini : @SilviaRizza3 @GODAM_eir @Vin_Spinola @rubio_chef Silvietta, ma dove cazzo hai studiato la storia della regione? Gu… -