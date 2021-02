Cuba | vaccino anti Covid gratuito anche ai turisti | presto Soberana 02 entra in fase 3

(Di martedì 9 febbraio 2021) ., paese da 61 anni sotto embargo, sta sviluppando quattro vaccini contro il, tutti finanziati pubblicamente e prodotti da due società statali: uno di questi –02 – a marzo entrerà in3 di sperimentazione, poi verrà messo in produzione e distribuito gratuitamente sia alla popolazionena che aisull’isola. Priorità alla salute e non al profitto. È il senso della decisione del governono, che ha deciso di offrire gratuitamente uno dei quattro vaccini indi sviluppo – il02 – a tutti i cittadini dell’isola caraibica eai: il siero il prossimo primo marzo entrerà in3 di sperimentazione e – se tutto andrà come ...

Corriere : Cuba offre il vaccino ai turisti, Soberana entra nella fase III - MediasetTgcom24 : Cuba ha il suo vaccino anti-Covid: una volta superata la fase 3, L'Avana lo offrirà gratuitamente ai turisti … - SkyTG24 : Covid Cuba: anche i turisti potranno essere vaccinati. Siero Soberana entra nella fase 3 - mrbassetti : RT @Twittytwitty17: Cuba elaborerà un proprio vaccino e appena pronto e testato lo offrirà gratis alla popolazione e anche ai turisti Devo… - ArmandoZamoraL3 : RT @CGCuba_Milano: Covid: Cuba offre il vaccino #soberana anche ai turisti. -

Ultime Notizie dalla rete : Cuba vaccino

E' il Soberana 02, sviluppato dall'Istituto epidemiologico Finlay. Il prossimo 1 marzo dovrebbe superare la Fase 3sta preparando unautoprodotto ed ha tutta l'intenzione di somministrarlo gratuitamente anche ai turisti. Lo racconta La Stampa. L'isola in realtà ha diversi vaccini allo studio ma uno di ...Roma - Spiagge tropicali in assoluta sicurezza: i turisti che vorranno fare un viaggio aanche in piena pandemia potranno farlo, e nel 'pacchetto vacanze' verrà offerta loro anche la ...il...Quel che non riuscì per decenni agli Usa, riesce al coronavirus: la pandemia ha ridotto il turismo, costringendo il Paese a trovare altre soluzioni economiche ...Cuba si sarebbe impegnata, inoltre, a produrre 100 milioni di dosi del vaccino per immunizzare prima di tutto la popolazione. La Isla Grande, infatti, sta sviluppando un proprio vaccino contro il Covi ...