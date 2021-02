Crespo lascia il Defensa, è vicino al San Paolo (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo la finale di Coppa Sudamericana Crespo lascia il Defensa. Andrà ad allenare il San Paolo in Brasile. Perchè Crespo lascia il Defensa? La vittoria in Coppa Sudamericana ormai è storia. Una bellissima pagina del calcio argentino, che ora però appartiene al passato. Adesso Crespo lascia il Defensa e abbraccia un progetto ancora più ambizioso. La prossima destinazione dell’ex centravanti molto probabilmente sarà il San Paolo, uno dei club storici del Brasile. I dirigenti del Tricolor Paulista sono rimasti stregati dalla vittoria nella Coppa Sudamericana. Perciò hanno pensato di affidare all’ex Parma l’arduo compito di risanare un’ambiente depresso. La squadra non ha ancora vinto una partita nel ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo la finale di Coppa Sudamericanail. Andrà ad allenare il Sanin Brasile. Perchèil? La vittoria in Coppa Sudamericana ormai è storia. Una bellissima pagina del calcio argentino, che ora però appartiene al passato. Adessoile abbraccia un progetto ancora più ambizioso. La prossima destinazione dell’ex centravanti molto probabilmente sarà il San, uno dei club storici del Brasile. I dirigenti del Tricolor Paulista sono rimasti stregati dalla vittoria nella Coppa Sudamericana. Perciò hanno pensato di affidare all’ex Parma l’arduo compito di risanare un’ambiente depresso. La squadra non ha ancora vinto una partita nel ...

