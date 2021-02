Crash Bandicoot: On the Run è finalmente in arrivo (Di martedì 9 febbraio 2021) King ha confermato la finestra di rilascio del gioco in risposta a una domanda sulle prospettive di crescita finanziaria dell'azienda. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 9 febbraio 2021) King ha confermato la finestra di rilascio del gioco in risposta a una domanda sulle prospettive di crescita finanziaria dell'azienda. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Crash Bandicoot: On the Run è finalmente in arrivo - tech_gamingit : Crash Bandicoot On The Run: Data di uscita annunciata - oOShinobi777Oo : Crash Bandicoot On The Run: Data di uscita annunciata - nlyzzz : Remaster do Spyro dando uma SURRA no remaster de Crash Bandicoot - DreamingOfSoul : 1. Scorpion 2. Sora 3. Dante 4. A Master Assassin from AC 5. Crash Bandicoot. 6. Naruto -