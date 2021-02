Covid Veneto | oggi 701 contagi e 65 morti | bollettino

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 9 febbraio 2021) Sono 701 i nuovidi Coronavirus insecondo ildi, 9 febbraio. Si registrano altri 65, come reso noto dal presidente della regione Luca Zaia nel consueto punto stampa sull’emergenza. Sale così a 9.364 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 45.735 tamponi, per un’incidenza di 1,53%. I positivi adinsono 26.330, mentre è di 317.979 il totale dei casi. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, sono in calo sia i pazienti ricoverati in terapia intensiva (181, -7 da ieri) sia quelli in area non critica (1.590, -46). I dimessi/guariti sono 14.970. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.