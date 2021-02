Covid, vaccino Johnson & Johnson è monodose e indicato a ogni età (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA – Solo pochi giorni fa Johnson & Johnson ha presentato una richiesta all’Fda per ottenere un’autorizzazione all’uso di emergenza per il suo vaccino anti COVID-19. Presto il dossier sarà sottoposto all’Ema. Per capire meglio le caratteristiche di questo vaccino, facile da conservare e monodose, l’agenzia di stampa Dire ne ha parlato via Skype con Massimo Scaccabarozzi, presidente e amministratore delegato di Janssen e Presidente di Farmindustria. Leggi su dire (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA – Solo pochi giorni fa Johnson & Johnson ha presentato una richiesta all’Fda per ottenere un’autorizzazione all’uso di emergenza per il suo vaccino anti COVID-19. Presto il dossier sarà sottoposto all’Ema. Per capire meglio le caratteristiche di questo vaccino, facile da conservare e monodose, l’agenzia di stampa Dire ne ha parlato via Skype con Massimo Scaccabarozzi, presidente e amministratore delegato di Janssen e Presidente di Farmindustria.

ladyonorato : Finalmente anche #Galli riconosce l’immunità dei guariti: 'Niente vaccino a chi ha avuto il Covid'. L'infettivologo… - SkyTG24 : Covid Cuba: anche i turisti potranno essere vaccinati. Siero Soberana entra nella fase 3 - SkyTG24 : Covid, Magrini (Aifa): 'Da aprile vaccineremo 10 milioni di italiani al mese' - montalcinonews : Vaccino anti #Covid, arrivate in #Toscana le dosi #AstraZeneca - DeganisFabrizio : @EliseiNicole Che mettano sotto inchiesta i decessi per presunto #Covid e per presunto #vaccino. -