Covid Usa | oltre 86mila nuovi casi di contagio

(Di martedì 9 febbraio 2021) Gli Stati Uniti hanno registrato 86.646die 1.465 decessi attribuiti al-19 nelle ultime 24 ore. Lo riporta la Johns Hopkins University nella sua mappa globale sull’andamento della pandemia, precisando che il totale deiammonta nel paese a 27.094.014 infezioni e 464.941 decessi. Le dosi di vaccino distribuite sono 59.307.800 ed almeno 42.417.617 quelle somministrate, secondo i Centers for Disease Control and Prevention. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Agenzia ANSA

Giulianova. Il Siesp della Asl di Teramo ha comunicato al Comune di Giulianova i nuovi dati sui cittadini giuliesi positivi al Covid-19.Dal 6 all'8 febbraio si registrano in città 24 nuovi contagi.Son ...Sono 7.970 i nuovi casi nel Paese. In alcune regioni debuttano microzone rosse. Vaccini, una ricerca della Statale dice che il 60% degli italiani è favorevole.