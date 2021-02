Covid, un grande stadio europeo pronto a riaprire ai tifosi (Di martedì 9 febbraio 2021) Il Borussia Dortmund sta pensando di riaprire il mitico ‘Westfalenstadion’ alle persone vaccinate per il Covid. Una misura che riporterebbe allo stadio migliaia di tifosi gialloneri Il Covid-19 ha stravolto le vite di tutti, anche nel mondo del calcio, ma il Borussia Dortmund è pronta a riaprire il proprio stadio ai propri tifosi. No, non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 9 febbraio 2021) Il Borussia Dortmund sta pensando diil mitico ‘Westfalenn’ alle persone vaccinate per il. Una misura che riporterebbe allomigliaia digialloneri Il-19 ha stravolto le vite di tutti, anche nel mondo del calcio, ma il Borussia Dortmund è pronta ail proprioai propri. No, non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

StefanoFeltri : La grande emergenza rimossa: la variante di Covid avanza Fate una pausa dai tweet spiritosi sulle consultazioni pe… - zaiapresidente : ?????? MONDIALI DI SCI A CORTINA: QUASI 100 MILIONI DI INVESTIMENTI! ?????? È ufficialmente partito il conto alla… - tammaro_lig : @ConteRetweet Sei un grande.. ci voleva.. comunque noi italiani siamo tutti dei voltagabbana clamorosi da… - EsuleMazzini : Follia in UK anti #COVID19 si sta perdendo l'uso della ragione i popoli si sveglino e comprendano che le élite li s… - tartaruga20201 : RT @Dayne999: @menegopiovan Posso dire una stupidaggine? Io non so nulla di covid eh, ma i suoi sintomi principali sono identici al 90% dei… -