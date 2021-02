Covid, ultime news. Bollettino del 9 febbraio: 10.630 casi su 274.263 tamponi, 422 morti (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nell'ultimo report restano invariate le persone in terapia intensiva (sono 2.143), diminuiscono i ricoverati nei reparti ordinari (-15, in totale 19.512). Il rapporto positivi-tamponi scende al 3,9%. Secondo l'aggiornamento del piano vaccinale, i primi ad essere vaccinati nella fase 2, indipendentemente dall'età, saranno i soggetti con patologie "particolarmente critiche" in relazione al "tasso di letalità associata al Covid-19". Partite nel Lazio le vaccinazioni agli over 80. Stretta sui viaggi in Gran Bretagna Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nell'ultimo report restano invariate le persone in terapia intensiva (sono 2.143), diminuiscono i ricoverati nei reparti ordinari (-15, in totale 19.512). Il rapporto positivi-scende al 3,9%. Secondo l'aggiornamento del piano vaccinale, i primi ad essere vaccinati nella fase 2, indipendentemente dall'età, saranno i soggetti con patologie "particolarmente critiche" in relazione al "tasso di letalità associata al-19". Partite nel Lazio le vaccinazioni agli over 80. Stretta sui viaggi in Gran Bretagna

Agenzia_Ansa : #Covid, meno casi più vittime. In #Umbria rossa 500 ricoverati. Le varianti fanno paura. #Lockdown locali diffusi a… - fanpage : Perché non bisogna vaccinare chi ha già avuto il Covid. Massimo Galli spiega quali possono essere gli effetti colla… - Agenzia_Ansa : #Covid, 10.630 positivi e 422 vittime nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività scende al 3,9% #ANSA #coronavirus - Pozzuoli21 : #pozzuoli #covid #contagiati #tamponi #guariti COVID A POZZUOLI/ Altri 16 contagiati e 8 guariti nelle ultime 24 or… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, meno casi più vittime. In #Umbria rossa 500 ricoverati. Le varianti fanno paura. #Lockdown locali diffusi anche i… -