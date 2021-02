Covid | ultime news Bollettino | 7 970 nuovi casi su 144 270 tamponi | 307 morti DIRETTA

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 9 febbraio 2021) Quasi 8 milacontagi, 307 decessi nel nuovo. Il 15 febbraio scade il decreto su spostamenti e impianti sciistici: decisione sulla proroga in sospeso tra i due governi. Partite nel Lazio le vaccinazioni agli over 80. Ad Arcuri la gestione della distribuzione dei monoclonali. Arriva il test rapido per le varianti. Il Sudafrica sospende il vaccino AstraZeneca. Allarme in Umbria, 500 i ricoverati per. Gli ospedali sospendono fino al 21 gli interventi chirurgici non urgenti