Covid, trovata la cura: Cos’è e come funziona il farmaco Exo-Cd24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Alice Torri Si chiama Exo-Cd24 e potrebbe sconfiggere il Covid, o almeno dare un contributo fondamentale alla lotta contro il coronavirus. È il primo farmaco, ancora in fase sperimentale, che sembrerebbe funzionare contro l’infezione. Finora è stato testato all’Ichilov Medical Center di Tel Aviv su 30 pazienti positivi, riportando un tasso di successo pari al 96%. Se EXO-Cd24 potrà effettivamente aiutare la maggior parte dei pazienti affetti da coronavirus a riprendersi entro cinque giorni, non servirà solo a curare il Covid-19 e a salvare più vite. Completerebbe i vaccini e aiuterebbe ad affrontare le mutazioni. Il farmaco ha lo scopo di calmare la risposta immunitaria che può essere mortale nel Covid-19 (la cosiddetta “tempesta ... Leggi su improntaunika (Di martedì 9 febbraio 2021) Alice Torri Si chiama Exo-e potrebbe sconfiggere il, o almeno dare un contributo fondamentale alla lotta contro il coronavirus. È il primo, ancora in fase sperimentale, che sembrerebbere contro l’infezione. Finora è stato testato all’Ichilov Medical Center di Tel Aviv su 30 pazienti positivi, riportando un tasso di successo pari al 96%. Se EXO-potrà effettivamente aiutare la maggior parte dei pazienti affetti da coronavirus a riprendersi entro cinque giorni, non servirà solo are il-19 e a salvare più vite. Completerebbe i vaccini e aiuterebbe ad affrontare le mutazioni. Ilha lo scopo di calmare la risposta immunitaria che può essere mortale nel-19 (la cosiddetta “tempesta ...

GianniCestra69 : RT @TheItalianTimes: #COVID19, possibile innalzamento della quarantena a 21 giorni per le #varianti. Intanto la #Francia è in ginocchio per… - TheItalianTimes : #COVID19, possibile innalzamento della quarantena a 21 giorni per le #varianti. Intanto la #Francia è in ginocchio… - carloponzano : @GiuseppeConteIT Cash back e lotteria scontrini stanno creando mille problemi ai commercianti, come non bastasse il… - brightstar_mle : @HaruhiBlack AAAHHHHHH che nostalgia ?? ora non mi verrebbe mai in mente di sedermi su una sedia trovata su un marci… - biancavschiller : @NadiaPasticcio Lo uso come surrogato di Amazon nei momenti di cazzeggio. Può essere usato bene o male. Ci sono spu… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid trovata Post antisemita di consigliera M5s, Appendino prende le distanze

... 2021 0 Era dal 18 dicembre che si trovata intrappolato da solo in un alloggio in via Borgo Dora. ...ristori per la montagna e il comparto del turismo invernale piemontese fortemente provato dal Covid ...

Covid, salgono in casi legati alle varianti: i più colpiti sono i giovani

Per quanto riguarda la variante inglese del Covid, i casi certificati in Italia sono 162, ma il ... Già lo scorso 5 febbraio il sindaco di Chiusi aveva reso noto che era stata trovata sia la variante ...

Focolaio Covid al Sant'Orsola di Bologna: trovata variante del Coronavirus il Resto del Carlino coronavirus-italia-news-ultime-notizie-aggiornamenti-9-febbraio

Si aggrava ancora il bilancio delle vittime del Covid-19 in Alto Adige: l'Azienda sanitaria provincia segnala altri 6 morti nelle ultime 24 ore. Il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria sale cos ...

Sanremo, Amadeus: "Sul palco vorrei Alessia, l'infermiera simbolo del Covid"

L'annunciato del presentatore durante la conferenza stampa di avvicinamento al festival di Sanremo. "Spero nel sì di Benigni e Celentano" ...

... 2021 0 Era dal 18 dicembre che siintrappolato da solo in un alloggio in via Borgo Dora. ...ristori per la montagna e il comparto del turismo invernale piemontese fortemente provato dal...Per quanto riguarda la variante inglese del, i casi certificati in Italia sono 162, ma il ... Già lo scorso 5 febbraio il sindaco di Chiusi aveva reso noto che era statasia la variante ...Si aggrava ancora il bilancio delle vittime del Covid-19 in Alto Adige: l'Azienda sanitaria provincia segnala altri 6 morti nelle ultime 24 ore. Il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria sale cos ...L'annunciato del presentatore durante la conferenza stampa di avvicinamento al festival di Sanremo. "Spero nel sì di Benigni e Celentano" ...