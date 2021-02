Covid Sicilia | positivi in leggera crescita ed è boom di vaccini

TgrSicilia : Vaccini: in Sicilia arriva Astra Zeneca, ma anche le varianti del Covid-19 - TGR Sicilia - infoitinterno : Covid Sicilia, 24 morti il 9 febbraio - infoitinterno : Covid, «In Sicilia casi con variante inglese, ma nessuna variante brasiliana» - infoitinterno : Covid, Dasoe: In Sicilia nessun paziente con variante brasiliana - infoitinterno : Palermo – Covid Sicilia (9 febbraio 2021): - 66 ricoveri, -5 terapia intensiva, 744 i positivi -

Lazio Nel Lazio sono 47.046 i casi attualmente positivi a- 19, di cui 2.257 ricoverati, 268 ...Insono 744 i nuovi positivi "a fronte dei 1.954 il 16 gennaio, quando l'isola ..., i datiInci sono 744 nuovi casi positivi, mentre il 16 gennaio scorso erano quasi 1954. Sono 1337 i soggetti ricoverati, 66 in meno rispetto a ieri. I guariti, invece, sono ...Circa 76 mila prenotazioni in poco più di 24 ore. Da ieri mattina, quando è stata avviata la campagna sul target over 80, si sono prenotate 76.041 persone: nove su dieci via web, il resto tramite call ...Anche se torna nuovamente a salire il numero dei nuovi casi Covid in Sicilia, dopo il calo fisiologico legato al minor numero di tamponi nel fine settimana, ...